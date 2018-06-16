Эксперты об изменении тарифов ОСАГО по проекту ЦБ РФ

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Михаил Емельянов, депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель руководителя фракции партии "Справедливая Россия":

- ЦБ, как и обещал, опубликовал проект Указания ЦБ, где предусмотрены новации в части ОСАГО: расширен тарифный коридор, детализированы коэффициенты по возрасту и стажу, изменен (упрощен) порядок расчета КБМ и др. Это полностью укладывается в анонсированные планы постепенной либерализации тарифа с целью сделать его более справедливым: чтобы нарушители платили существенно – в разы – больше аккуратных и дисциплинированных водителей. Похоже, мы действительно начинаем уходить от уравниловки, и это можно только приветствовать.

Сергей Смирнов, юрист, автоэксперт:

- Первый этап либерализации тарифа ОСАГО, я уверен, позволит сбалансировать ситуацию на рынке. Страховые компании, имея возможность применять при расчете стоимости более гибкий тариф и персональные коэффициенты, будут предлагать выгодные тарифы. При этом нужно понимать, что снижение нижней границы тарифного коридора позволит безаварийным водителям получить стоимость полиса ОСАГО даже меньше, чем сейчас.

А применение коэффициента по стажу и возрасту с более широкими градациями позволит страховым компаниям устанавливать наиболее справедливые тарифы для каждой категории автовладельцев.

Уже сейчас, по сути, можно говорить о том, что тарифы становятся индивидуальными и напрямую зависят от того, как ведут себя водители на дороге. Добросовестные водители не будут платить за аварийных. А значит смогут существенно сэкономить.

Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы РФ, член фракции партии "Единая Россия", член комитета по транспорту и строительству:

- По моему мнению, предлагаемые изменения ОСАГО в целом отражают основную тенденцию на рынке - постепенный переход к рыночному тарифу. Изменения назрели давно и являеются важным моментом в плане развития рынка автострахования, который сейчас регулируется преимущественно административными мерами.

При этом очень важно, что переход к рыночному тарифу осуществляется с учетом использования индивидуального подхода. И предлагаемые изменения как раз это демонстрируют. Речь в данном случае идет не только о реформировании коэффициента бонус-малус (КБМ), предполагающее введение по сути новой градации/дифференциации водителей, учитывающей различные факторы, но и введение и закрепление за каждым водителем страховой истории.

Это позволит рассчитывать индивидуальный и справедливый тариф ОСАГО для каждого водителя.

При этом немаловажным является и то, что, несмотря на расширение тарифного коридора, нижняя граница снижается для всех видов транспортных средств на 20%. Это позволит не только более эффективно применять тарифную шкалу, но и в определенном смысле дает возможности дисциплинировать водителей (хочешь платить меньше, быть более аккуратным).