Порядка тысячи транспортных средств перевезено в вагонах-автомобилевозах по СКЖД в январе – мае 2018 года

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За пять месяцев 2018 года перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах в составах поездов Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») возросли на 24%.

С января по май в специализированных вагонах было отправлено 983 транспортных средства. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было доставлено 792 единицы автотранспорта.

Специальный вагон включается в состав поезда по предварительным заявкам и одновременно может перевозить от 3 до 5 автомобилей в зависимости от их габарита или 8 мотоциклов. Внутри вагон оборудован специальными приспособлениями для крепления автомобилей, а также системами пожарной и охранной сигнализации. В парке АО «ФПК» в настоящее время 13 вагонов-автомобилевозов.

Напомним, услуга действует с 2012 года. Сегодня вагоны-автомобилевозы включаются в состав регулярных поездов по восьми маршрутам, в том числе в составе следующих поездов Северо-Кавказского филиала АО «ФПК»: №19/20 Ростов – Москва, №35/36 Санкт-Петербург – Адлер, №103/104 Адлер – Москва и №641/642 Ростов-на-Дону – Адлер.

Заявку на перевозку автомобиля пассажиры могут оформить на сайте ОАО «РЖД», а документы на перевозку автомобиля – в специализированных билетных кассах АО «ФПК».

Источник: пресс-служба СКЖД