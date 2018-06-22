Об этом сообщается на официальном сайте госкомитета, передает корреспондент 3652.ru.

"С 1 июля тариф на автобусные пассажирские перевозки в пригородном сообщении составит 1,52 руб. за один пассажиро-километр", - говорится в сообщении.

Именно такой тариф признан экономически обоснованным сейчас. Как пояснил врио председателя Госкомцен Юрий Новосад, одной из главных причин обращения автоперевозчиков о пересмотре тарифов на пригородные пассажирские перевозки является значительный рост цен на топливо.

"Отмечу, в структуре затрат предприятий-перевозчиков топливо является одной из основных составляющих - на его долю приходится более 40% от всех затрат", - сообщил Новосад.

В настоящее время тариф на пассажирские перевозки в пригородном сообщении в Крыму составляет 1,35 руб. за перевозку 1 пассажира на расстояние в 1 километр. Действует он с 1 июня 2016 года.