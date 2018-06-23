Гости Чемпионата мира FIFA 2018 в России могут подключаться к Wi-Fi сетям на вокзалах по номеру билета

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К Чемпионату мира FIFA 2018 в России холдинг «РЖД» реализовал возможность авторизации в Wi-Fi сетях на железнодорожных вокзалах городов-организаторов по номеру проездного документа. Услуга предоставляется компанией «ТрансТелеКом» - дочерним обществом ОАО «РЖД».

На Северо-Кавказской железной дороге такой вариант получения доступа в интернет возможен на вокзалах Ростов-Главный, Сочи, Адлер, Хоста, Аэропорт, Олимпийский парк, Эсто-Садок и Роза Хутор.

В первую очередь, нововведение поможет иностранным гостям, у которых может не оказаться SIM-карты российского мобильного оператора. Ранее авторизация в Wi-Fi сетях осуществлялась исключительно по номеру мобильного телефона.

Система авторизации Единой Wi-Fi сети на 31 железнодорожном вокзале в городах, принимающих матчи Чемпионата мира FIFA 2018 в России, была интегрирована с АСУ «Экспресс». Это позволяет оперативно идентифицировать пассажира при регистрации в беспроводной сети в соответствии с требованиями российского законодательства. При этом обеспечивается полная безопасность пользовательских данных пассажиров.

Для того, чтобы подключиться к беспроводному интернету, пассажирам необходимо найти название сети в настройках своего устройства и единожды пройти простую процедуру авторизации, введя в соответствующее поле номер своего железнодорожного билета. Авторизоваться по номеру проездного документа можно за четыре часа до отправления поезда и четыре часа после прибытия на вокзал.

Холдинг "РЖД" обеспечил доступ к беспроводному интернету уже на 136 вокзалах, станциях и остановочных пунктах по всей стране, и эта услуга пользуется популярностью. Общее количество подключений превысило 6 миллионов.

Источник: пресс-служба СКЖД