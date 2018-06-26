О ситуации с перевозкой группы детей по маршруту Екатеринбург – Анапа 

/Транспорт/

26 июня 35 пассажиров поезда №290 Екатеринбург – Анапа (31 ребенок и 4 взрослых) обратились к поездной бригаде с жалобами на недомогание. В составе поезда на летний отдых следовали 3 организованные группы детей.

По прибытию на станцию назначения Анапа пассажиров с недомоганием (несмотря на то, что жалобы к этому времени у них отсутствовали), обследовали медицинское работники. После врачебного осмотра и забора материалов для проведения биологических исследований, в городской детской больнице были оставлены под наблюдением 3 подростка.

Для перевозки групп детей использовался подвижной состав, оснащенный кондиционерами и биотуалетами.

Организация питания детской группы в пути следования поезда обеспечивалась в соответствии с договором на организацию и предоставление горячего питания. Договор был заключен между организатором перевозки детской группы и компанией-оператором, которая обеспечивает организацию питания в поездах формирования Уральского филиала АО «ФПК». На все продукты питания прилагались сертификаты и декларации соответствия.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Источник: пресс-служба СКЖД