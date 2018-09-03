Учебный корабль «Перекоп» преодолеет Северный ледовитый океан

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Экипаж учебного корабля Балтийского флота впервые в истории прошел Берингов пролив, разделяющий два материка Евразия и Северная Америка

После захода в главную базу подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке УК «Перекоп» продолжил дальний поход, завершил переход через Тихий океан, преодолел коварный Берингов пролив и вышел в Северный ледовитый океан.

С выходом в Чукотское море экипаж корабля и курсанты начали свой первый переход через Северный морской путь в порт Североморск.

На борту учебного корабля находятся около 150 курсантов Тихоокеанского Высшего Военно-Морского училища имени адмирала С.О.Макарова проходящих морскую практику.

Ранее учебный корабль «Перекоп» в рамках первого похода вокруг Евразии осуществил переход из Кронштадта в Севастополь, а затем во Владивосток. Корабль прошел через 3 океана и 16 морей, преодолев около 20 тыся морских миль. На переходе корабль посетил Индонезию, Шри-Ланку и впервые - Папуа-Новую Гвинею. В столицу приморья корабль прибыл 3 июня, а 9 августа отправился из Владивостока в Корсаков, затем в Петропавловск-Камчатский и далее на Северный флот. Старшим похода является начальник Тихоокеанского Высшего Военно-Морского училища имени адмирала С.О.Макарова контр-адмирал Олег Журавлев.

Источник: Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту