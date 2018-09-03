Четырехтысячную группировку 49-й общевойсковой армии замкнули на объединенный пункт управления в Абхазии

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Полевой пункт управления 49-й общевойсковой армии Южного военного округа развернут на российской военной базе в Абхазии в рамках проведения двусторонних ротных тактических учений.

Командование объединения организовало проведение учений с ротными тактическими группами подчиненных соединений и воинских частей в едином замысле. Данный прием позволит объединить четырехтысячную группировку подчиненных войск и наиболее эффективно использовать возможности различных родов войск, в том числе ракетных, артиллерийских, инженерных, радиационных, химических и биологических, радиоэлектронной борьбы и разведки.

В общую автоматизированную систему управления включены командные пункты ракетного соединения, дислоцированного на Кубани, артиллерийского из Адыгеи, которые в единой системе разведывательно-ударных контуров отработают учебно-боевые задачи во взаимодействии с мотострелками российской военной базы, применив стоящие на вооружении ракетные комплексы «Искандер-М» и самоходные минометы 2С4 «Тюльпан».

Боевые возможности ротных тактических групп усилят самолеты штурмовой, оперативно-тактической и вертолеты армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО.

В эпизодах тактических учений на абхазском побережье полигонов «Нагвалоу» и «Гудаута» мотострелкам «подыграют» корабли и морская пехота Черноморского флота.

Общее руководство двустронними тактическими учениями осуществляет командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

В этом году по требованию генерал-полковника А.Дворникова тактико-специальные учения родов войск объединены единым замыслом с двусторонними ротными тактическими учениями.

Двусторонние ротные тактические учения в соединениях и воинских частях ЮВО проводятся в период с 20 августа по 15 сентября.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа