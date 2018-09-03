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Военные инженеры приступили к учениям в горах Армении

Военнослужащие инженерного подразделения  российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, принимают участие в двусторонних ротных тактических учений в едином замысле.

В ходе тактических учений, военнослужащие проводят инженерную разведку дорожного полотна на маршруте выдвижения колонн военной техники между полигонами «Камхуд» и «Алагяз».

Также военные инженеры отрабатывают нормативы по оборудованию огневых позиций, фортификационных сооружений, маскировке местности.

Двусторонние ротные тактические учения в Армении проводятся под руководством командира соединения ЮВО полковника Владимира Елканова в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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