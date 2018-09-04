Хлебопеки в Армении выпекают до 400 кг хлеба в полевых условиях
Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, обеспечивают участников двусторонних тактических учений свежим хлебом и горячим питанием на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз».
В ходе учений молодые повара и пекари готовят в полевых условиях разнообразные блюда и выпекают хлеб.
Также, военнослужащие выполняют нормативы по развертыванию полевых кухонь КП-130, ПАК-200 и хлебопекарных печей ПХП-0,4 из походного в боевое положение.
В период проведения ротных тактических учений в Закавказье под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова с 20 августа по 15 сентября военные повара и пекари ежедневно выпекают до 400 кг свежего хлеба и обеспечивают горячей пищей более 500 военнослужащих.
Источник: Пресс-служба Южного военного округа