/В мире/

Известная певица утонула в ванной

Коронеры обнародовали официальную версию.

Коронеры обнародовали официальную причину смерти вокалистки известной группы The Cranberries Долорес О’Риорданн.

Отметим, что певица скончалась в возрасте 46 лет в январе 2018 года. Как заявляет коронер Ширли Радклифф, известная исполнительница захлебнулась в собственной ванной, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Согласно результатам расследования, в гостиничном номере, где было обнаружено медиками тело певицы, также нашли пустые бутылки из-под спиртных напитков. Натали Смарт, которая осматривала место происшествия, отметила, что Долорес «лежала в ванной, ее рот и нос полностью были погружены под воду».

Коронеры отмечают, что уровень алкоголя в крови женщины был крайне высок. В заключении указано, что смерть певицы О’Риорданн является несчастным случаем.

Источник: https://proua.com.ua/izvestnaya-pevitsa-utonula-v-vannoj-podrobnosti.html

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В мире

Просмотров: 235 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Олимп Кубок России. Все матчи 1/16 финала, кроме четырех, пройдут 26 сентября

Учителя младших классов выросли в цене

Артиллерийские подразделения Каспийской флотилии получили на вооружение минометы «Сани»

В Армении танкисты покажут «танковый балет» в преддверии своего профессионального праздника Дня танкиста

В Армении спецназ форсировал горные реки