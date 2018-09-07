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В Армении спецназ форсировал горные реки

Военнослужащие специального назначения разведывательных  подразделений российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в рамках проведения двусторонних ротных тактических учений, форсировали горные реки на высокогорном полигоне «Камхуд».

В ходе форсирования горных рек спецназовцы применили методы преодоления переправ в одиночном порядке, в составе групп над водой по навесным системам, по бревну, вброд с шестом и вплавь по перилам, используя знания топографической классификации рек и технику преодоления препятствий.

Наиболее сложным способом в ходе учений военнослужащие преодолели реки под водой с выходом в тыл условного противника.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / В мире

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