Третье региональное роуд-шоу Министерства туризма Израиля: еще больше городов-участников

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Третье по счету роуд-шоу Министерства туризма Израиля прошло в период с 27 по 31 августа 2018 года.

В связи с расширением географии сотрудничества министерства с представителями турбизнеса по всей России, в этом году было увеличено количество городов-участников: встречи профессионалов турбизнеса РФ с коллегами из Израиля, а также презентации, викторины и интервью с успехом прошли в Пятигорске, Санкт-Петербурге, Сочи и Самаре. В общей сложности роуд-шоу посетили более 200 представителей региональных туристических компаний.

Помимо делегатов от российского департамента Министерства туризма Израиля во главе с директором Ксенией Кобяковой, в мероприятиях приняли участие представители Ассоциации отелей Тель-Авива, Ассоциации по развитию туризма в Нетании и одной из крупнейших сетей отелей в Израиле – Fattal. Также гости роуд-шоу смогли пообщаться с представителями израильских принимающих туроператорских компаний Rubin Tourism, Flying Carpet и Atlantis Travel.

В ходе своей деятельности по продвижению Израиля в России, министерство не первый год делает особый акцент на работу с регионами. Города-участники роуд-шоу входят в список приоритетных для ведомства. Санкт-Петербург – второй по значимости город для министерства, более 15% туристов в Израиле, приезжающих из РФ – из Северной столицы. На сегодняшний день из Санкт-Петербурга осуществляется 12 рейсов в неделю, также в ближайшее время стартует чартерная программа в Эйлат – минимум 1 рейс в неделю.

В Сочи и в Пятигорске роуд-шоу проводится впервые. Сочи занимает третье место по количеству авиарейсов из РФ в Израиль – 6 перелетов в неделю. В настоящий момент из Минеральных Вод осуществляется 1 рейс в неделю, но частоту полетов планируется увеличить до 2-ух рейсов, начиная с апреля 2019 года. Из Самары осуществляется 1 прямой рейс в неделю в Тель-Авив.

Также в рамках мероприятия Ксения Кобякова рассказала о программах субсидирования авиарейсов в Эйлат и в Тель-Авив. Так в рамках поддержки рейсов в Эйлат, Министерство туризма Израиля компенсирует по 60 евро за каждого туриста, за не более чем 75 рейсов в обе стороны. Компенсация за рейсы в Тель-Авив из городов РФ, откуда более года не осуществлялись полеты в аэропорт Бен-Гурион, может составить вплоть до 750 тысяч евро.

Ксения Кобякова сообщила: «Уже известно, что в сезоне «осень 2018 – весна 2019» полеты в Эйлат будут осуществятся из Москвы и Санкт-Петербурга, но сбор заявок еще не закончен. Консолидаторы рейсов еще могут отправить нам заявки на полеты до 15 октября 2018 года. Также рада сообщить, что сбор заявок на участие в программе на поддержку рейсов в Тель-Авив в самом разгаре. Предложения должны быть представлены в министерство не менее чем за 2 месяца до

начала полетов, но не позднее 31 июля 2019».

Также Ксения Кобякова отметила: «Усиление работы с регионами в рамках нашей стратегии было, безусловно, правильным решением. Все больше гостей из России, независимо от территориального нахождения, могут позволить себе легко и просто оказаться в гостеприимном Израиле. Все это было бы невозможно без поддержки наших региональных партнеров: авиакомпаний, туроператоров и турагентов, которые делают колоссальную работу. Мы очень им благодарны за это. Рассчитываем, что география роуд-шоу будет расширяться, а количество участников и туристов – увеличиваться».

Источник: Министерство туризма Израиля