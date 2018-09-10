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Плотницкий нарисовался у Путина, появились фото, которые доказывают все

Ранее сообщалось, что Игорь Плотницкий после бегства из Луганска живет в Воронеже, где якобы ведет бизнес.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Белоус, освещающий события в оккупированных районах Донбасса, опубликовав соответствующие фотографии.

«Знакомая недавно в Москве увидела человека, который уж больно был похож на подписанта Минских соглашений – Плотницкого. Сделала фото украдкой. 3 сентября, заведение “То да се” на “Смоленской”», – говорится в сообщении.

Ранее журналист, который сотрудничает с российскими пропагандистскими ресурсами, Александр Чаленко, сообщил, что Плотницкий после бегства из Луганска живет в Воронеже, где якобы ведет бизнес.

Источник: https://proua.com.ua/plotnitskij-narisovalsya-u-putina-poyavilis-foto-kotorye-dokazyvayut-vse.html

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Категория: Новости / В мире

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