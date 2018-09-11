В российской военной базе в Абхазии завершена проверка физической подготовки личного состава

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На современном стадионе и спортплощадках соединения в ходе недельных мероприятий тысячи военнослужащих выполняли нормативы на быстроту, силу и выносливость, в том числе бег на 100 м, 3 и 5 км. Нормы нагрузки определялись в соответствии с возрастной группой и категорией военнослужащего. Каждый офицер и солдат отработал от 3 до 5 упражнений.

Кроме того, выполнялись упражнения по военно-прикладным навыкам: метание гранат, совершение марш-броска в полной экипировке и преодоление полосы препятствий. Военнослужащие на время выполнили марш-броски с оружием на 5 и 10 км, отработали специальные комплексы приемов армейского рукопашного боя с автоматами и штык-ножами.

В текущем году весь личный состав базы 4 раза будет привлечен к масштабным проверкам уровня физической подготовленности.

Мотивация военнослужащих для повышения своей физической подготовленности основана на системе материального поощрения.

На сегодняшний день надбавку за успехи в спорте получают до 200 военнослужащих базы. Среди них 5 мастеров спорта и 11 кандидатов в мастера спорта.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа