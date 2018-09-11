Десант российской военной базы в Абхазии поддержал морскую пехоту в бою

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В рамках проведения двустороннего ротного тактического учения тактический воздушный десант российской военной базы Южного военного округа в Абхазии высадился на прибрежной линии полигона Нагвалоу в целях поддержки морской пехоты Черноморского флота.

Тактический воздушный десант ротной тактической группыобеспечил прикрытие морпехов в момент их десантирования в район учебно-боевой операции.

С полигона Цабал транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8АМТШ обеспечили оперативную доставку личного состава базы в назначенный район.

В кратчайшие сроки военнослужащие овладели выгодными позициями на побережье, осуществили инженерную подготовку и организовали огневые засады против диверсионных разведывательных групп условного противника.

Кроме того в ходе десантирования морпехов прикрытие войск обеспечили боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

В роли условного противника выступал личный состав противостоящей военной базы.

В соответствии с требованием командующего войсками генерал-полковника Александра Дворникова в каждом учении две ротные тактические группы действуют друг против друга во взаимодействиии с различными родами войск.

Двусторонние РТУ в воинских частях проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в Абхазии в них принимают участие свыше 1 тыс. военнослужащих базы и задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе современные бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа