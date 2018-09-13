Беспилотные летательные аппараты в Абхазии обнаружили более 1 тыс. целей противника

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Личный состав подразделения беспилотных летательных аппаратов российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в ходе этапа двусторонних ротных тактических учений обнаружил более тысячи целей противника.

На учебных мероприятиях, в ходе ведения наземной разведки с использованием БПЛА, координаты штабов, техники и скопления пехоты условного противника в режиме онлайн передавались на командные пункты соединения.

Ежедневно на трёх полигонах «Гудаута», «Цабал» и «Нагвалоу» военнослужащие совершенствовали навыки по подготовке к работе и развертыванию комплексов БПЛА, а также пуску самих аппаратов в условиях сильного ветра и в горах.

Кроме того, личный состав подразделения беспилотников проводил разведку надводных сил условного противника в рамках совместного учения дивизионов противовоздушной обороны 49-й общевойсковой армии и кораблей Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Всего в тактических учениях на территории Республики и приграничной морской зоны приняли участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано более 500 единиц военной техники и кораблей, в том числе до 20 современных комплексов БПЛА.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа