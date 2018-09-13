В Абхазии военнослужащие приступили к плаванию

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Военнослужащие по призыву российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приступили к выполнению нормативов по плаванию в обмундировании с оружием.

Занятия с личным составом проводятся в акватории Черного моря на водной станции площадью более 750 кв. м, которая находится на побережье территории базы.

Плаванию солдат обучают опытные инструкторы по физической подготовке, под контролем представителей медицинской службы.

Целью водных мероприятий является оздоровление личного состава, а также освоение военно-прикладных навыков.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа