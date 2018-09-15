Трамп пригрозил Китаю новым раундом повышения пошлин

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В минувшую пятницу президент США напомнил Китаю, что если торговая тактика китайского правительства не изменится в ближайшее время, стоит ожидать дальнейшего развития событий – и не в лучшую сторону для Китая. Президент США Трамп намеревается приступить к очередному раунду повышения пошлин ни китайский импорт.

Под санкции попадет продукция с примерным оборотом в 267 млрд долларов. Это в том случае, если Китай будет продолжать упрямиться по поводу пошлин на американские соевые бобы и другой американский экспорт.

Трамп сказал, что самое интересное еще впереди. «Мне очень жаль это говорить, но за этим (решением) стоит еще 267 миллиардов долларов. Это меняет уравнение», - сказал американский президент.

Если Трамп выполнит угрозу и обрушит на Китай все запланированные санкции, то общая сумма ущерба для китайской стороны составит 517 млрд долларов, что эквивалентно всему импорту США из Китая. В 2017 году США импортировали товары из Китая в размере 506 миллиардов долларов.

Два первых раунда повышения пошлин со стороны США на китайский импорт в размере 50 миллиардов долларов, были встречены равным возмездием во стороны Пекина, сообщает asia.nikkei.com.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/world-news/18301-Tramp-prigrozil-Kitaju-novym-raundom-povyshenija-poshlin