В Украине отменят переход на зимнее время: что важно знать каждому

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Украина отменит переход на летнее время вслед за ЕС.

В правительстве заявили, что в Украине нет никаких экономических обоснований перехода на летнее и зимнее время, пишет СМИ. Поэтому, чиновники уже сейчас готовы отменить переход на летнее/зимнее время вслед за Европейским союзом. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

“Украиной взят курс на евроинтеграцию, которым предусматривается имплементация европейского законодательства. Порядок исчисления времени, который сейчас действует на территории Украины, является оптимальным, согласованным с международной практикой исчисления времени, способствует адаптации всего спектра международных экономических, культурных и других отношений, соответствует ее географическому положению”, – отметили в Минэкономразвития.

В министерстве отметили, что, учитывая изложенное, в случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время, Минэкономразвития обратится к Кабинету министров Украины относительно возможности внесения соответствующих изменений в Порядке исчисления времени на территории Украины, определенного постановлением Кабмина № 509 от 13 мая 1996 года.

“Экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии во время перехода на летнее время в Минэкономразвития отсутствуют”, – добавили также в пресс-службе Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что стало известно, когда Европа откажется от зимнего и летнего времени. Сезонный перевод часов будет отменен во всем Евросоюзе, но так называемым “совам” придется потерпеть в последний раз. Евросоюз всерьез взялся за вопрос перевода часов на “летнее” и “зимнее” время, и окончательно решил отказаться от этой практики. 14 сентября еврокомиссар Виолета Булк заявила, что Евросоюз откажется от практики перехода на летнее и зимнее время уже с октября 2019 года.

Напомним, в ЕС был проведен большой онлайн-опрос, в котором более 80% респондентов поддержали инициативу отмены перевода часов на летнее и зимнее время.

Источник: https://proua.com.ua/v-ukraine-otmenyat-perehod-na-zimnee-vremya-chto-vazhno-znat-kazhdomu.html