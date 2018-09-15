Назван фаворит России на президентских выборах в Украине

/В мире/

Российское руководство на предстоящих в 2019 году выборах президента Украины больше всего делает ставку на одного из лидеров «Оппозиционного блока» Юрия Бойко.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, Киевским международным институтом социологии и Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, более 46% респондентов указали на одного из руководителей «Оппоблока».

Более трети опрошенных (38%) уверены, что для российского руководства наиболее предпочтительным кандидатом в президенты является лидер партии «За життя» Вадим Рабинович. А более 28% опрошенных считают фаворитом Кремля Юлию Тимошенко.

При этом каждый пятый считает, что наиболее предпочтительным кандидатом для РФ станет действующий президент Петр Порошенко, а 15% таким назвали лидера «Радикальной партии Олега Ляшко.

Также в этот рейтинг попали комик Владимир Зеленский (7%), лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (6,7%), мэр Львова, лидер «Самопомочі» Андрей Садовый (5%) и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (3,7%). Стоит отметить, что Зеленский и Вакарчук не заявляли о своих президентских амбициях.

Опрос проводился методом «face-to-face» по месту жительства с 30 августа по 9 сентября. Было опрошено 10005 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1%.

Источник: https://proua.com.ua/na-kogo-postavil-putin-nazvan-favorit-rossii-na-prezidentskih-vyborah-v-ukraine.html