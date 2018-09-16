Артиллеристы в горах Абхазии развернули подвижные разведывательные пункты «Аргус»

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Личный состав артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в рамках лагерного сбора уничтожили объекты условного противника в горно-лесистой местности, применив подвижные разведывательные пункты ПРП-4А «Аргус» и комплексы разведки, управления и связи КРУС «Стрелец».

На полигоне «Цабал» артиллеристы отработали навыки скрытного выдвижения на технике на огневые позиции, их оперативной маскировки, выполнения боевых стрельб из крупнокалиберного штатного вооружения, в том числе самоходных орудий «Акация» и 120-мм миномётов «Сани».

Дневное и ночное выполнение стрельб осуществлялось по целям, имитирующим бронетехнику, строения и скопления пехоты противника, расположенным на дальности до 10 км.

Ведение разведки, определение координат целей и передача данных на огневые позиции обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов, разведпунктов «Аргус» и комплексов разведки, управления и связи КРУС «Стрелец-ВР».

На общевойсковых полигонах ЮВО стартовали лагерные сборы подразделений ракетных войск и артиллерии, в которых принимают участие более 6 тысяч артиллеристов, задействовано более 2 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения и военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа