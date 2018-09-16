В Армении военнослужащие в ходе учений преодолели «огненную» полосу препятствий

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Военнослужащие подразделения радиационной, химической, биологической защиты российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в рамках проведения двусторонних ротных тактических учений, преодолели «огненную» полосу препятствий на высокогорном полигоне «Камхуд».

Подразделения РХБ защиты отработали нормативы по тактико-специальной, огневой подготовке и вождению с препятствиями на предельно максимальной скорости на современных разведывательных химических машинах РХМ-6 в условиях применения условным противником химического оружия и радиационного заражения местности. Также специалисты подразделений РХБЗ выполнили групповое экипирование личного состава в военной технике в средства индивидуальной защиты, эвакуацию из горящей боевой машины и оказание первой медицинской помощи при удушении отравляющими веществами и ожогах.

Завершили учения химики-разведчики совместно с мотострелковыми, инженерными, медицинскими и разведывательными подразделениями соединения преодолением психологической 500-метровой «огненной» полосы с более 20-ю препятствиями в полной выкладке и средствах индивидуальной защиты. В ходе прохождения полосы препятствий военнослужащие в одиночном порядке и в составе групп преодолели такие препятствия, как проволочные заграждения, рвы, окопы, железные трубы, разрушенные и горящие стены, подземные ходы, фрагменты городских сооружений и завалы.

Двусторонние ротные тактические учения в Закавказье проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа