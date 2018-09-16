Офицеры в Абхазии получили уникальный опыт в бою в горах и море

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Командиры мотострелковых рот российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в ходе двусторонних ротных тактических учений получили уникальный опыт управления разнородовыми подразделениями в условном общевойсковом бою.

В ходе учений на прибрежных и горно-лесистых полигонах «Гудаута», «Нагвалоу» и «Цабал» мотострелки, танкисты, разведчики и артиллеристы во взаимодействии с авиацией и силами Черноморского флота отработали действия в наступлении и обороне, повысили навыки применения штатного вооружения и военной техники, оборудования фортификационных сооружений. Военнослужащими были выполнены различные нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке.

В частности, на одном из этапов учений по решению офицеров-мотострелков, приданные их подразделению ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили заминированные бронеавтомобили условного противника.

На учебных мероприятиях командиры рот военной базы и их подчиненные продемонстрировали готовность к выполнению поставленных задач на различных ландшафтах местности.

Двусторонние ротные тактические учения в Абхазии проводились с 20 августа. Ежедневно в них приняли участие свыше 1 тыс. военнослужащих соединения и было задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и бронеавтомобили «Тигр».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа