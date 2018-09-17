Разведчики из Армении одержали победу в соревнованиях среди разведывательных подразделений военного округа на полигоне «Дарьял»

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Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, на горном полигоне «Дарьял» в Республике Северная Осетия – Алания заняли призовое место в состязаниях среди 300 разведчиков, прибывших из воинских частей 8 субъектов военного округа.

Трехдневные состязания среди разведчиков из Республик Абхазия, Армения, Северная и Южная Осетия, Крым, Волгоградской и Ростовской областей и Краснодарского края проходили после проведения месячного специального курса интенсивной подготовки.

Особое внимание в ходе подготовки разведывательных подразделений было уделено вопросам организации наблюдательных постов, разведывательных засад, налетов, действиям в разведывательном дозоре, приемам маскировки, бесшумному передвижению в горах при выполнении различных задач в тылу противника. При обучении военнослужащих активно использовался опыт применения разведывательных подразделений в современных вооруженных конфликтах.

В ходе состязаний разведчики, используя комплекс разведки «Стрелец», штатное стрелковое оружие, горную экипировку и снаряжение, выполняли задачи ведения разведывательно-поисковых действий, устройства засад, налета, захвата пленных, осуществления отхода по труднопроходимой местности, передачи координат целей артиллерийским подразделениям для уничтожения объектов условного противника, преодоление водных преград и прибытие в район сбора.

По результатам действий разведчиков и оценке на каждом этапе первое место заняла команда из Армении, набравшая 300 баллов. Победители получили ценные призы, грамоты и переходящий кубок победителя состязаний.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа