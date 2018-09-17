Инспекторы ВАИ в Абхазии сопроводили более 500 военных машин в составе механизированных колонн

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Инспекторы военной автомобильной инспекции Южного военного округа в Абхазии обеспечили безопасность дорожного движения в ходе проведения военнослужащими российской военной базы масштабных ротных тактических учений.

Инспекторов ВАИ обеспечили ежедневное сопровождение колонн военной техники, совершающих марши из Гудауты на полигоны Цабал, Нагвалоу и обратно. Общая протяженность маршрутов, используемых для перемещения колонн военных машин, составила свыше 200 км.

Безопасность движения войск на технике в населенных пунктах, на дорогах общего пользования и в районах, на которых проводились мероприятия учений, обеспечивали 10 передвижных мобильных постов ВАИ.

Также для обеспечения безопасного движения воинских колонн на дорогах общего пользования было организовано тесное взаимодействие ВАИ ЮВО с органами ГИБДД Республики.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа