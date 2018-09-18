Танкисты российской военной базы из Абхазии провели ночные танковые бои на Т-72Б3 в Адыгее

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Танковые экипажи российской военной базы Южного военного округа, расположенной в Абхазии, в рамках полевого выхода на полигоне «Майкопский» в Адыгее провели ночные бои на современных танках Т-72Б3.

В ходе учебных мероприятий военнослужащие совершенствовали навыки ведения боевых действий, применяя метод, так называемых, танковых дуэлей, когда одна бронемашина находится в засаде, а вторая действует на удалении до 5 тыс. метров, скрытно меняя огневые позиции.

По замыслу участникам «дуэли» необходимо обнаружить танк соперника, взять на прицел и поразить его условным выстрелом. Каждый элемент боя сопровождается докладами экипажей руководителю занятий по средствам связи, что позволяет оценивать их действия.

Кроме того на танковых поединках экипажи на технике совершенствовали навыки маневрирования в реальной боевой обстановке, выбора наиболее эффективных огневых позиций и маскировки, боевой стрельбы по неподвижным и движущимся целям из орудий Т-72Б3.

Всего в полевой учебе на отдаленном полигоне принимали участие около 1 тыс. военнослужащих воинских частей ЮВО, было задействовано более 200 единиц боевой техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа