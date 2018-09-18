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В Армении более 300 мотострелков и танкистов преодолели водные преграды

Военнослужащие танковых и мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в рамках проведения занятий по боевой подготовке завершили курс преодоления водных преград.

В ходе проведения занятий по подводному и надводному вождению военнослужащие соединения, в том числе и офицеры управления, отработали задачи по преодолению водных преград.

Танковые экипажи выполняли упражнения на танковом вододроме, преодолевая глубину более 5 м и шириной более 200 м, а экипажи бронетранспортёров и боевых машин пехоты отработали навыки надводного форсирования водоема.

Для допуска к надводному и подводному вождениям боевых машин              и танков все военнослужащие соединения прошли подготовку на специализированном учебно-тренировочном комплексе по легководолазной подготовке, с применением изолирующих противогазов ИП-5, медицинской и радиационной, химической, биологической защите. Также они отработали алгоритм действий при экстренном покидании затопленной военной техники.

К практическим занятиям по форсированию водных преград в Закавказье было привлечено  более 300 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / В мире

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