«Евровидение 2019» пройдет в Тель-Авиве в период с 14 по 18 мая

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В 2019 году 64-й песенный конкурс «Евровидение» будет проходить в Израиле 14, 16 и 18 мая.

Муниципалитет Тель-Авива ­– Яффо планирует провести ряд мероприятий, приуроченных к главному международному песенному конкурсу. Ожидается, что их посетят более 1500 представителей медиа, а также десятки тысяч гостей.

· Церемония открытия и Red Carpet Event пройдет в Тель-Авивском музее искусств, одном из ведущих художественных и культурных учреждений Израиля;

· Официальная церемония передачи «ключей» конкурса «Евровидения» и жеребьевка полуфиналов состоится в исторической ратуше, расположенной на площади Бялик;

· Самая большая в мире деревня «Евровидения» будет расположена на набережной Тель-Авива в парке Чарльза Клора, с видом на Средиземное море.

В этом году Израиль выиграл Евровидение впервые за последние 20 лет – Нетта Барзилай заняла первое место с песней «Toy». В целом, это 4-я победа в конкурсе за историю государства Израиль. В 2019 году страна в третий раз проведет «Евровидение», но впервые оно пройдет в Тель-Авиве. В период проведения город ожидает принять около 20 тысяч туристов.

За последние несколько лет Тель-Авив инвестировал значительные ресурсы в развитие городских объектов и инфраструктуры, в том числе, для того, чтобы стать основным направлением для проведения крупных международных конференций и мероприятий. В рамках программы развития инфраструктуры недавно в городе было открыто Международное конференшн-бюро, а также построен новый выставочный центр Expo Tel Aviv, где пройдут финалы и полуфиналы «Евровидения». Кроме того, в 2018 году Тель-Авив был одним из городов, где проходила международная велогонка Giro D'Italia, также здесь состоялся чемпионат Европы по дзюдо.

Источник: Внешняя пресс-служба Министерства туризма Израиля