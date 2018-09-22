В Армении офицеры провели «урок мужества», посвященный Дню Победы русских полков в Куликовской битве

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Офицеры российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, провели для школьников, юнармейцев и вновь прибывших военнослужащих «урок мужества» в рамках памяти Дня Победы русских полков в Куликовской битве 1380 года.

В историческом музее воинской части ветераны военной службы офицеры соединения рассказали молодым военнослужащим и школьникам о подвигах соотечественников, одержавших Победу на Куликовом поле. Новобранцы и школьники узнали о причинах возникновения войны с татаро-монголами, исторических личностях (известных героях, уже ставших легендами) Мамае, князе Дмитрии, богатырях Челубее и Александре Пересветовиче, действительном количестве участников Куликовского сражения, и месте где на самом деле произошло это событие.

«Куликовская битва нашла своё отражение в многочисленных произведениях русской литературы, пропитанных высоким чувством патриотизма и любви к Отечеству. Выдающейся победе на Куликовом поле посвящена книжная выставка в библиотеке музея соединения, которая начнет работу 22 сентября», - отметил командир военной базы полковник Владимир Елканов.

Посетители выставки смогут найти исторические хроники, тематическую литературу, художественные произведения и репродукции художников. Гости библиотеки вспомнят историю и почувствуют гордость за славных соотечественников, отдадут дань памяти тем, кто вершил судьбы нашей страны.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа