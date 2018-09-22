Синоптик рассказал, какая будет погода зимой в Украине: к чему готовиться?

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В Украине грядущая зима не будет крайне суровой, хотя периоды резкого похолодания все же не исключены.

Как передает replyua.net, об этом в интервью изданию «Комсомольская правда в Украине» рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

«В декабре будет четыре оттепели, морозным декабрь нельзя назвать. И если этот месяц не будет морозным, то значительных холодов не стоит ждать до середины января. В январе будет три периода оттепели. Морозы — до -9-11, а вот с 20 числа температура снизится до -15, может, местами до -20», — отметил он.

Морозная погода, продолжил Леонид Горбань, будет стоять в феврале – в течение двух недель эксперт и вовсе не исключил -15-25. Впрочем, и в этом месяце погода сможет побаловать нас оттепелями. Начиная с 20-х чисел морозы будут приходить только ночью, и то небольшие. В марте, как это бывает в последние годы, зима вернется – в первую неделю можно ждать до -9-14.

Источник: https://proua.com.ua/sinoptik-rasskazal-kakaya-budet-pogoda-zimoj-v-ukraine-k-chemu-gotovitsya.html