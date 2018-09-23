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В акватории Черного моря военнослужащие в Абхазии провели чемпионат по плаванию в обмундировании с оружием

В российской военной базе Южного военного округа в Абхазии прошел чемпионат по военно-прикладному спорту – плаванию в обмундировании с оружием.

Состязания 16-ти команд под руководством опытных инструкторов по физической подготовке и контролем представителей медицинской службы проводились в акватории Черного моря, на водной станции площадью более 750 кв. м, которая находится на прибрежной территории базы.

Кроме того, в ходе мероприятия военнослужащие соревновались в нырянии в длину под водой.

В командном и личном первенствах почетные места завоевали военнослужащие разведывательного подразделения соединения.

 Целью проведения чемпионата является не только освоение военно-прикладных навыков личным составом, но и ведения здорового образа жизни военнослужащих.

Всего в чемпионате  приняли участие около 100 военнослужащих. Более 20 из них в ходе состязаний выполнили спортивные разряды.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / В мире

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