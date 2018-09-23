В акватории Черного моря военнослужащие в Абхазии провели чемпионат по плаванию в обмундировании с оружием
В российской военной базе Южного военного округа в Абхазии прошел чемпионат по военно-прикладному спорту – плаванию в обмундировании с оружием.
Состязания 16-ти команд под руководством опытных инструкторов по физической подготовке и контролем представителей медицинской службы проводились в акватории Черного моря, на водной станции площадью более 750 кв. м, которая находится на прибрежной территории базы.
Кроме того, в ходе мероприятия военнослужащие соревновались в нырянии в длину под водой.
В командном и личном первенствах почетные места завоевали военнослужащие разведывательного подразделения соединения.
Целью проведения чемпионата является не только освоение военно-прикладных навыков личным составом, но и ведения здорового образа жизни военнослужащих.
Всего в чемпионате приняли участие около 100 военнослужащих. Более 20 из них в ходе состязаний выполнили спортивные разряды.
Источник: Пресс-служба Южного военного округа