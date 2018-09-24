США не готовы к реальной конкуренции на экономическом поле

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Экспорт российской пшеницы угрожает американским фермерам.

Российская пшеница угрожает благосостоянию фермеров США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Российский экспорт пшеницы растет, а объем урожая увеличивается. По мнению издания, преимуществом российского зерна является его цена, что связано со снижением курса рубля по отношению к доллару. WSJ отметила, что Россия за прошедший сельскохозяйственный год экспортировала более 40 млн. тонн и достигла самого высокого уровня для любой страны за последнюю четверть века. Политики Вашингтона начнут искать способ ограничить поставки российской пшеницы, прокомментировал в эфире радио Sputnik экономист, Преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России Владислав Гинько.

«Речь идет о переделе мирового рынка сельхозпродукции в связи с тем, что последние 2-3 года Россия сильно заявила о себе на экспортном рынке, стала поставлять пшеницу. Мы – номер один по поставкам пшеницы и других сельскохозяйственных культур. Многие американские компании не готовы к реальной конкуренции. Политики в Вашингтоне не готовы к реальной конкуренции на экономическом поле. Мы видим проявление нежелания видеть конкуренцию и здоровое соревнование в виде санкций, различных ограничений, введения импортных квот. Политики Вашингтона начнут искать повод ограничить экспорт пшеницы России за границу. Наша пшеница обладает уникальной конкурентоспособностью по цене, качеству и логистике», – считает Владислав Гинько.

Источник: https://ria.ru/radio/