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Украина предложила перенести переговоры по Донбассу из Минска в другую столицу.

В эфире радио Sputnik народный депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров прокомментировал эти предложения.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другую столицу, обвинив Белоруссию в голосовании на Генассамблее ООН "против любых украинских инициатив".

Семьдесят третья сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что в повестку дня Ассамблеи включен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Как говорится в сообщении украинского представительства в ООН в Facebook, за включение этого пункта проголосовали 68 стран, 13 были против, в частности Белоруссия, Казахстан и Россия.

"Мне кажется, что надо уже делать серьезные выводы из позиции Белоруссии. <…> Наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ – я не могу понять, почему они голосуют против. <…> Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже, кто это предлагал, <…> что нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу", – цитирует Ельченко сайт украинского телеканала "Прямой".

По словам Ельченко, позиция Минска, говорящая о том, что "они поддерживают такой тяжелый для себя нейтралитет", выглядит "странно" и ни о какой нейтральности речи быть не может.

"При всем моем уважении к белорусской дипломатии <…>, они просто хронически голосуют против любых наших идей, против любых наших предложений, даже которые не касаются конфликта с Россией. Это уже свидетельствует об определенной позиции страны", – добавил Ельченко.

В эфире радио Sputnik народный депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров прокомментировал эти заявления.

"Думаю, что (перенос переговоров по Донбассу в другую столицу – ред.) проблемы не решит. Проблема – не в Минске, а в нежелании украинской стороны договариваться по этому вопросу. У них деньги есть на войну – 200 миллиардов, но желания каким-то образом двигаться в направлении мира у них на сегодняшний день абсолютно нет. Можно перенести в Астану, перенести куда угодно. Но это не решит проблемы, пока не будет принято, что этот конфликт необходимо решать политико-дипломатическим путем, причем в самое ближайшее время. Но такого решения я пока в Киеве не вижу. А вижу предвыборную кампанию Порошенко, который произносит лозунги, которые не "сшивают" страну, в них нет ниши для мира. И я не уверен, что украинская сторона вообще согласится на продолжение переговоров. Поэтому, есть ли в переносе смысл? Я, например, его не вижу. Вопрос не в том, где соберутся, а в том, способна ли украинская сторона эти проблемы решить", – сказал Спиридон Килинкаров.

Проблему урегулирования украинского кризиса обсуждают на разных площадках, в частности в "нормандском формате" (Россия, Франция, Германия, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши (как соседнего с Россией и Украиной государства). Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, на встречах контактной группы при посредничестве Москвы и ОБСЕ.

Источник: https://ria.ru/radio/