В Армении химики-разведчики замаскировали военный аэродром

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В рамках проведения двустороннего батальонного тактического учения военнослужащие подразделения радиационной, химической, биологической защиты российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, провели аэрозольную маскировку военного аэродрома Эребуни.

Специалисты РХБ защиты при помощи дымовых машин поставили дымовые и аэрозольные завесы на высоту до 15 метров, закрыв площадь военного аэродрома более 5 гектар, скрыв военные объекты, взлетно-посадочные полосы, средства оперативно-тактической и армейской авиации от средств поражения условного противника в визуальном, инфракрасном и радиолокационном диапазонах.

В ходе учения военнослужащие РХБЗ также выполнили задачи по разведке радиационного, химического и биологического заражения местности, отработали вопросы по взятию проб грунта, подготовки растворов для дегазации и деактивации попавших в зону условного заражения личного состава, военной и авиационной техники.

Двусторонние батальонные тактические учения в Закавказье проводятся в период с 21 сентября по 31 октября. Ежедневно в них принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 350 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа