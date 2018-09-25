В горах Армении подразделения уничтожили беспилотники

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Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в ходе двусторонних батальонных тактических учений отработали действия по подавлению и уничтожению разведывательных и ударных «дронов» условного противника.

На высокогорном полигоне «Алагяз» специалисты РЭБ в кратчайшие сроки развернули станции радиопомех, провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения, нарушили систему связи условного противника, отработали задачи обнаружения летящих на различных высотах разведывательных и ударных БЛА и передали данные на комплексы ПВО.

Расчёты зенитных самоходных установок «Шилка» уничтожили мишени, имитирующие низколетящие беспилотные летательные цели условного противника, из автоматической 23-мм пушки на дальностях до 2,5 тыс. м и высотах до 1,5 тыс. м.

Двусторонние батальонные тактические учения в Закавказье проводятся под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова в период с 21 сентября по 31 октября. Ежедневно в них принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 350 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа