Впервые мотострелковые батальоны в Абхазии сойдутся в общевойсковом бою

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Подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в рамках начала проведения двусторонних батальонных тактических учений с боевыми стрельбами подняты по учебной тревоге.

После поступления сигнала на приведение войск в боевую готовность дежурные смены приступили к оповещению всего личного состава. В кратчайшие сроки военнослужащие получили оружие, бронежилеты, каски и произвели оперативную загрузку боекомплектов и запасов материальных средств. Далее колоннами военной техники осуществили марши в указанные районы.

На следующих этапах мероприятия в условиях горно-лесистой и прибрежной местности полигонов «Цабал» и «Нагвалоу» военнослужащим предстоит выполнить фортификационное оборудование командных пунктов, создать инженерные заграждения, организовать системы огня и отработать действия в различных видах современного общевойскового боя.

В соответствии с требованием командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова впервые батальонные тактические группы будут действовать друг против друга во взаимодействии с армейской авиацией и флотом.

На этапе боевой стрельбы мотострелкам во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями предстоит поразить до 2 тыс. мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу условного противника.

Контроль за проведением учений организован в режиме реального времени по средствам связи и комплексами беспилотной авиации. Также на местах оценку БТУ дадут представители штаба военного округа.

Всего в недельных тактических учениях принимают участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ и танки Т-72Б3.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа