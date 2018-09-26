Артиллеристы в Абхазии впервые применили «кочующие минометы» для отражения атаки превосходящих сил противника

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Подразделения артиллерии российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в рамках розыгрыша эпизода двустороннего батальонного тактического учения с боевыми стрельбами впервые применили «кочующие минометы» для отражения атаки превосходящих сил противника.

Минометы, установленные в кузове автомобилей КамАЗ, стали использоваться в ходе боевой подготовки подразделений военного округа с середины августа текущего года, по указанию командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова. Данный тип вооружения позволяет артрасчетам производить максимально быструю смену позиций.

В ходе учения поиск целей противника осуществлялся с применением современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», комплексов артиллерийской разведки «Зоопарк» и беспилотной авиации.

Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнем артиллерии организовывалась в единой системе разведывательно-огневого контура (РОК).

На последующих этапах БТУ в условиях горно-лесистой местности и морского побережья мотострелки, разведчики и танкисты базы во взаимодействии с армейской авиацией и флотом ЮВО отработают задачи по ведению наступательных действий, поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника, выходу из боя и отходу в назначенные районы для перегруппировки сил и средств.

Для создания реальной боевой обстановки на полигонах «Цабал» и «Нагвалоу» используются статические и динамические мишени, задействован электронный модульный комплекс стрельбищного оборудования, оснащенный компьютерами и радиопередающими устройствами.

Всего в недельных тактических учениях принимают участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ и танки Т-72Б3.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа