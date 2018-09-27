В Армении началась передислокация военной техники

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Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к передислокации на полигон «Баграмян» минобороны Армении специальной военной техники, задействованной в совместных двусторонних батальонных тактических учениях.

Военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных, разведывательных, инженерных и материально-технических подразделений соединения ЮВО были подняты по сигналу «тревога» и прибыли на станцию погрузки. Личный состав в период с 27 по 30 сентября совершит марш комбинированным способом в составе колонн и железнодорожным транспортом.

По прибытии в назначенный район военнослужащие обслужат технику и вооружение, получат материальные средства и боеприпасы и приступят к отработке боевого слаживания в составе объединенной группировки войск (сил) на незнакомом полигоне.

Для участия в период с 1 по 14 октября в совместном учении на полигон «Баграмян» будут передислоцированы более 1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц военной специальной техники российского соединения из Гюмрийского военного гарнизона.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа