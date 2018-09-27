9-й фестиваль йоги пройдет в Израиле с 1 по 3 ноября

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С 1 по 3 ноября в пустыне Арава на юге Израиля состоится крупнейший на Ближнем Востоке фестиваль йоги. Лучшие израильские и зарубежные преподаватели йоги со всего мира проведут мастер-классы прямо посреди пустыни для всех желающих, независимо от их уровня подготовки.

Главное событие фестиваля – «Ночь Единства» – пройдет 2-го ноября на закате у подножия Столбов Соломона в парке Тимна. Практика будет проходить под аккомпанемент живой музыки, а после участников будет ждать вегетарианский ужин. В этом году у гостей фестиваля будет возможность посетить традиционную практику с преподавателем из Германии Патрицей Тилеманн (Patricia Thielemann) или, например, принять участие в медитативном пении – киртане. Также, на берегу озера в парке Тимна пройдет церемония Каббалат Шабат – «встреча субботы». Церемония пройдет под аккомпанемент израильского музыкального шоу Эли Маман (Eli Maman), в котором примет участие знаменитый музыкант Атеф из Иордании вместе со своей группой.

Международный фестиваль птиц в долине Хула пройдет в конце ноября.

В этом году 8-й международный фестиваль птиц, по традиции, будет проходить в израильской долине Хула с 22 по 28 ноября. В этот период миллионы пернатых прибывают на озеро Хула, чтобы потом отправиться на юг. Красота первозданной природы и возможность наблюдать за редкими видами птиц во время миграции ежегодно привлекают множество туристов, фотографов и орнитологов со всего мира.

У гостей фестиваля есть все необходимые условия для комфортного пребывания: доступны уютные отели, а экскурсии проводят ведущие туристические гиды Израиля. Экскурсионные программы включают посещение всех основных локаций для наблюдения за птицами на Севере Израиля, в том числе альпийскую вершину горы Хермон и побережье Галилейского моря. Последние дни фестиваля посвящены наблюдению за редкими птицами в пустыне Негев. Всего в рамках события можно наблюдать за 200 видами птиц и 15 видами млекопитающих.

Источник: Внешняя пресс-служба Министерства туризма Израиля