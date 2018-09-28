В Армении завершились сборы с молодыми выпускниками военных вузов

/В мире/

Организационно-методические сборы с выпускниками 2018 года различных военных учебных заведений России, получившими назначение в российскую военную базу Южного военного округа, завершились в Армении. В сборах под руководством командования соединения принимали участие около 50 молодых прапорщиков и лейтенантов.

В ходе месячных сборов командир соединения полковник Владимир Елканов рассказал молодым выпускникам об особенностях прохождения службы в Закавказье, были организованы курс лекций и тренингов, проведены практические, показные и инструкторско-методические занятия по всем основным предметам боевой подготовки подразделений военной базы.

Основными целями сборов ставились обеспечение эффективной и оперативной адаптации выпускников военных вузов к службе в условиях высокогорья и жаркого климата, формирование единых подходов к выполнению планов боевой подготовки и воспитанию подчинённых с учетом приобретенного опыта в различных современных вооруженных конфликтах.

Завершились сборы проведением аттестации и проверки уровня индивидуальной профессиональной подготовки каждого офицера и их способности решать задачи по предназначению.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа