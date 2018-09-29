В Армении первая колонна военной техники связи выдвинулась маршем на полигон «Баграмян»

/В мире/

Первая колонна военной техники связи российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, приступила к совершению многокилометрового марша на полигон Баграмян, для участия в совместных двусторонних батальонных тактических учениях.

Для передвижения по федеральным трассам Армении привлечены подразделения военной автомобильной инспекции, которые на протяжении всего пути обеспечивают безопасность дорожного движения путем сопровождения автомобильной колонны и контроля скоростного режима.

Военнослужащим подразделений связи ЮВО предстоит преодолеть маршрут протяженностью более 100 километров. В ходе совершения марша будут организованы места стоянок для отдыха военнослужащих.

Для участия в период с 1 по 14 октября в совместном российско-армянском батальонном тактическом учении на полигон «Баграмян» будут передислоцированы более 1 тыс. военнослужащих и более 200 единиц военной специальной техники российского соединения из Гюмрийского военного гарнизона.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа