Раненый кандидат на пост главы ДНР: Когда я зашел в зал, прогремел взрыв, одежда горела

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Раненый при взрыве на съезде компартии кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов в эксклюзивном интервью РЕН ТВ рассказал о произошедшем.

"Это был взрыв. Мы заходили в здание с моим доверенным лицом. Вот именно когда заходил, дверной проем прошел", - говорит Хакимзянов.

По словам политика, он потерял сознание после громкого хлопка.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-09-29/ranenyy-kandidat-na-post-glavy-dnr-kogda-ya-zashel-v-zal-progremel-vzryv-odezhda