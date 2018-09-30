Старт голосования премии Business Traveller Awards

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Иерусалим и Тель-Авив принимают участие в премии Business Traveller Awards, которая ежегодно присуждается за выдающиеся достижения и инновации в сфере делового туризма. Номинация - «Направления – выбор бизнес-путешественника».

Иерусалим – это город с уникальным собранием памятников культуры и истории, который притягивает миллионы туристов со всего мира. Ежегодно здесь проводится множество мероприятий и фестивалей различного характера и масштаба. В Иерусалиме доступны как классические профессиональные площадки для проведения мероприятий высокого уровня, так и необычные, но при этом первоклассно оборудованные – например, как пещера Цидкуяку.

Тель-Авив – динамичный, молодой город на Средиземноморском побережье Израиля, где каждый найдет развлечения на свой вкус. В течение года здесь проходят разнообразные как деловые, так и развлекательные события. Проведение деловых мероприятий любого уровня и масштаба возможно в гостиницах города, а также на других площадках, например, в Израильском центре торговых ярмарок и выставок, где ежегодно бывает больше 2 млн посетителей, а в 2019 году пройдет «Евровидение».

Источник: Внешняя пресс-служба Министерства туризма Израиля