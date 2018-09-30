Опубликовано жуткое видео с места гибели детей в Горловке

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Очевидец жуткого происшествия в Горловке, где в результате взрыва мины погибло трое детей, снял на видео место их гибели.

Данный ролик был опубликован в Telegram-канале LIVE STREAM. В то же время, четвертый подросток, получивший ранение во время взрыва, сообщает: «Мы хотели попасть в заброшенный дом, хотели приключений. Ребята подготовились, взяли с собой молоток, что вскрыть заколоченную дверь. Когда шли, увидел вспышку. Когда очнулся, проверил, жив ли я, потом посмотрел на других. Двое были мертвы, а третьего отбросило в кусты»

Источник: https://donpress.com/news/30-09-2018-opublikovano-zhutkoe-video-s-mesta-gibeli-detey-v-gorlovke