В Армении стартовало российско-армянское двустороннее батальонное тактическое учение на полигоне «Баграмян»

/В мире/

На межвидовом полигоне минобороны Армении «Баграмян» под общим командованием командующего объединенной группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна началось российско-армянское двустороннее батальонное тактическое учение с участием двух батальонных тактических групп российской военной базы и батальонной тактической группы Вооруженных Сил Армении.

В ходе учения командиры мотострелковых подразделений во взаимодействии с артиллерийскими, танковыми, разведывательными, инженерными и подразделениями связи, при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации будут отрабатывать ряд задач по поиску, блокированию и уничтожению условного противника.

Главный розыгрыш учебно-боевых действий с проведением этапов боевых стрельб для объединенной группировки войск состоится в период с 8 по 13 октября с.г. На полигоне будут отработаны задачи тактического маневрирования и межвидового взаимодействия.

Полигон «Баграмян» оборудован статическими и динамическими мишенями, задействован современный электронный модульный комплекс стрельбищного оборудования, оснащенный компьютерами и радиопередающими устройствами, имитирующими действия условного противника для создания реальной боевой обстановки.

Особое внимание при оценке действий подразделений и их командиров будет уделяться результатам применения опыта современных вооруженных конфликтов. Совместные батальонные тактические группы будут решать задачи в системе разведывательно-огневых и ударных контуров, применять «танковые дуэли и карусели», артиллерийскую контрбатарейную борьбу, «кочующие минометы», снайперские дуэли, боевые стрельбы в ночных условиях, а также проводить стрельбы на максимальных дистанциях и с закрытых огневых позиций.

В составе разведывательно-огневых и ударных контуров под командованием командиров батальонных тактических групп, совместно с передовыми авиационными наводчиками самолеты и вертолеты оперативно-тактической, штурмовой, армейской и беспилотной авиации будут выполнять учебно-боевые и летно-тактические задачи.

С российской стороны руководителем совместного российско-армянского двустороннего батальонного тактического учения является командир соединения полковник Владимир Елканов.

В учении задействовано более 1 тыс. военнослужащих и более 200 единиц военной специальной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ военной базы ЮВО в Закавказье.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа