Октябрь побьет зимний рекорд: прогноз погоды, от которого становится страшно

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Украинцам рассказали, какой будет вторая половина октября, а также чего нас «лишит» эта зима.

Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований института ГСЧС и НАН Украины Вазира Мартазинова.

Так, по ее словам, первая декада октября пройдет без осадков по большей части, а вторая запомниться «страшными» морозами.

«Подобной температуры не предвидится даже в ноябре-декабре. До 18 октября с севера стоит ждать похолодание. Вначале до -4 градусов на севере, а далее до -6, -8 градусов мороза уже на востоке», — отметила она.

Более того, утверждает Мартазинова, сильные осадки накроют Украины в периоды с 15 по 17 октября, а также с 20 по 24 октября. Преимущественно, заливать будет южные области.

Также она уточнила, что после 20 октября температура воздуха станет значительно холоднее, опустившись до 10-12 градусов мороза. В то же время, по словам синоптика, украинцам не стоит рассчитывать на появление «символа» зимы.

«Не следует ждать в этом году зимы с морозами, однако отдельные дни окажутся довольно холодными. Эта зима пройдет быстрее, чем прошлогодняя. Снега будет мало, он по большей части окажется мокрым», — подчеркнула она.

Также холодными, по словам Маразиновой, будет конец декабря – начало января. Температура в этот период опуститься до 18-20 мороза. При этом февраль резко сменит настроение погоды, ведь на столбике термометра будет 1-2 градусов ниже нуля.

Источник: https://proua.com.ua/oktyabr-pobet-zimnij-rekord-prognoz-pogody-ot-kotorogo-stanovitsya-strashno.html