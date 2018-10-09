Снайперы в Южной Осетии отработали стрельбу на максимальных дальностях

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Снайперы российской военной базы 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Южной Осетии, отработали стрельбу на максимальных дальностях.

В учениях приняло участие более 300 военнослужащих российской военной базы.

В рамках учений на полигоне «Дзарцеми» российские снайперы, работая в группах, уничтожили условных террористов на предельно дальних дистанциях.

Разведывательные подразделения обнаружили отдельные малые группы условных террористов с помощью беспилотных летательных аппаратов, передали данные об их местоположении снайперским группам.

После получения данных о передвижении групп условных террористов снайперы получили приказ на их уничтожение, после чего скрытно выдвинулись и заняли выбранные позиции, а затем уничтожили условных террористов.

Особое внимание на этих учениях уделялось вопросам групповой подготовки, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств разведки и применению подручных средств для маскировки.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа