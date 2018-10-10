Артиллеристы в Южной Осетии уничтожили командные пункты противника

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Военнослужащие подразделений 4 российской военной базы 58 общевойсковой армии Южного военного округа и Вооруженных Сил Южной Осетии в составе разведывательно-огневых контуров уничтожили командные пункты и бронетехнику наступающего условного противника.

Всего в тактической тренировке РОК принимали участие более 1,2 тыс. российских и южноосетинских военнослужащих, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

В ходе боевой стрельбы на полигоне Дзарцеми (Южная Осетия) артиллеристы российского соединения с применением 152-мм самоходных артиллерийских орудий «Акация» и 120-мм минометов «Сани» наносили огневое поражение по координатам целей, поступавшим от пунктов управления, в составе которых действовали командиры южноосетинских мотострелковых подразделений.

Также в составе РОК во взаимодействии с артиллеристами и танкистами выполняли свои задачи по предназначению разведчики, связисты и расчёты беспилотных летательных аппаратов.

В ходе работы РОК координаты вновь обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управлении артиллерией с комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

С применением методики РОК в ходе управления огнем в три раза улучшились временные показатели по выполнению огневых задач.

Всего было выполнено около 50 огневых задач по уничтожению разведанной бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 6 км. После каждого залпа военнослужащие отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа