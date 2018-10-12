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Более 2,5 тыс. военнослужащих в Армении подняты по тревоге

Подразделения российской военной базы Южного военного округа  в Армении, в рамках начавшейся итоговой проверки за 2018 учебный год, подняты по тревоге.

После полной экипировки и сбора в районах формирования колонн военной техники личный состав осуществил марши на высокогорные полигоны «Камхуд» и «Алагяз», где приступил к проведению контрольных занятий.

В течение недели группа офицеров штаба ЮВО будет проверять боевую готовность подразделений базы, состояние боевого дежурства и боевой подготовки, вооружение и военную технику, морально-психологическое состояние военнослужащих, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины.

В частности на итоговых занятиях в полевых условиях военнослужащим в дневное и ночное время предстоит продемонстрировать навыки выполнения упражнений контрольных стрельб из штатного вооружения и вождения боевых машин.

Итоговая проверка за истекший год обучения в военном округе проводится под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Всего в проверочных мероприятиях принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 500 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, истребительная, армейская и беспилотная авиация.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / В мире

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