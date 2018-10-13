Министерство туризма Израиля – лучший национальный офис по туризму в сфере продвижения MICE

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Министерство туризма Израиля стало победителем премии Russian Business Travel and MICE Award в номинации «Лучший национальный офис по туризму в сфере продвижения MICE».

10 октября состоялась торжественная церемония награждения премии в области делового туризма и MICE – Russian Business Travel & MICE Award. В проекте ежегодно принимают участие ведущие игроки рынка делового туризма: конгрессные гостиницы и центры России, организаторы MICE программ, агентства, авиакомпании, системы бронирования, офисы по туризму и конвеншн-бюро. В этом году, в рамках премии были поданы многочисленные заявки на участие в 15 номинациях.

Глава департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова отметила: «Для меня лично и для всего нашего офиса – большая честь получить такую престижную премию. Очень ценно, когда твою работу по достоинству оценивают профессионалы. Израиль – это идеальная страна для MICE туризма, ведь здесь есть все для проведения деловых встреч, масштабных конференций, форумов и инсентив–мероприятий. Гражданам РФ не нужна виза, время полета из Москвы составляет всего 4 часа. А главное, кто не мечтает о возможности между деловыми встречами насладиться теплым солнцем в любое время года, искупаться в одном из четырех морей или прикоснуться к многовековой истории? Не даром в Израиле проводятся тысячи мероприятий на самые разные темы от культуры и искусства, до медицины и высоких технологий».

Источник: Внешняя пресс-служба Министерства туризма Израиля